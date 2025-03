Torna a preoccupare l’influenza aviaria, morto un bambino di appena 3 anni. La famiglia del piccolo teneva le galline del giardino di casa.

Influenza aviaria: che cos’è

Torna a far preoccupare l’influenza aviaria. Ma, che cos’è esattamente? L’influenza aviaria è una malattia infettiva e contagiosa che colpisce i volatili domestici e selvatici causata da un virus dell’influenza di tipo A, che può essere ad alta o bassa patogenicità. L’aviaria è diffusa in tutto il mondo e negli ultimi tempi è sorta la paura di una nuova pandemia, originata appunto dal passaggio del virus dagli uccelli all’uomo. In tutto il mondo vengono infatti prese misure straordinarie di prevenzione. Ecco che è arriva ora la notizia della morte per aviaria di un bambino di appena 3 anni. Ecco cosa è successo.

Tragedia in famiglia, bambino di 3 anni morto di aviaria: cos’è successo

Un bambino di 3 anni, in Cambogia, è morto a causa dell’influenza aviaria A/H5N1. A renderlo noto il ministero della Salute del Paese asiatico. Dall’inizio dell’anno è già il terzo caso fatale. Il piccolo era giunto in ospedale già in gravi condizioni, febbre alta, difficoltà respiratorie e tosse. Secondo le autorità , la probabile forma di contagio è il pollame infetto, in quanto la famiglia teneva le galline nel giardino di casa: nei giorni scorsi infatti alcune galline si sono ammalate e almeno cinque sono morte.