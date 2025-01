Un litigio che sfocia in tragedia

La serata di ieri a Ornavasso, un comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si è trasformata in un incubo per una famiglia. Edoardo Borghini, 63 anni, ha imbracciato un fucile da caccia e ha sparato due colpi contro il proprio figlio, Nicolò, di 34 anni, uccidendolo. L’episodio è avvenuto poco dopo le 22 in una villetta dove vivevano insieme alla madre e a una zia disabile. La dinamica della tragedia è emersa durante le indagini condotte dai carabinieri, che hanno subito avviato un’inchiesta per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Le cause di una violenza inaspettata

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane aveva aggredito i genitori, colpendoli ripetutamente, dopo un diverbio scaturito da un banale motivo: il portone del garage era chiuso al suo rientro da una serata trascorsa fuori. La situazione è degenerata rapidamente, con Nicolò che ha iniziato a dare in escandescenze, ferendosi colpendo un vetro e poi aggredendo fisicamente i genitori. La madre, spaventata, si è rifugiata in una stanza, mentre il padre, in un momento di disperazione, ha preso il fucile e ha sparato.

La reazione della comunità e delle autorità

Il sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi, ha descritto Edoardo Borghini come un padre amorevole, preoccupato per il futuro del figlio. L’avvocato difensore, Gabriele Pipicelli, ha sottolineato che non si è trattato di un atto premeditato, ma di un epilogo tragico di una situazione di tensione che si protraeva da tempo. La casa è stata messa sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti, e sono stati sequestrati anche altri quattro fucili regolarmente detenuti. La comunità è sotto shock per quanto accaduto, e le indagini proseguono per fare chiarezza su questa drammatica vicenda.