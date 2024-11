Tragedia in montagna: alpinista austriaco perde la vita in valanga

Un incidente mortale a Cima Vertana

Un tragico incidente ha colpito il mondo dell’alpinismo in Alto Adige, dove un alpinista austriaco di 33 anni ha perso la vita a causa di una valanga. L’episodio si è verificato a Cima Vertana, sul massiccio dell’Ortles, durante un’arrampicata sul ghiaccio. Il giovane, insieme al suo compagno di cordata di 27 anni, stava affrontando la parete Nord quando è stato travolto dalla massa nevosa.

Le operazioni di soccorso

Il soccorso alpino di Solda è intervenuto tempestivamente, recuperando il 33enne dalla neve in condizioni disperate. La temperatura corporea dell’alpinista era scesa a soli 21 gradi, segno di una grave ipotermia. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, che lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano, il giovane non è riuscito a sopravvivere. Il compagno di cordata, sebbene in gravi condizioni, è riuscito a salvarsi e non è più in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente

Il tragico evento è avvenuto a un’altitudine di 3.400 metri, dove le condizioni climatiche erano particolarmente avverse. I due alpinisti sono stati travolti dalla valanga poco prima di raggiungere la vetta, rimanendo intrappolati per un periodo di tempo indefinito. Il più giovane dei due ha lanciato l’allarme, ma il lungo tempo trascorso sotto la neve ha reso la situazione critica. Le temperature rigide, con punte di meno 10 gradi, hanno ulteriormente complicato le operazioni di soccorso, rendendo necessarie lunghe manovre per stabilizzare i due alpinisti prima del trasporto.