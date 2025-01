Un momento di grande dolore

La cerimonia funebre di Enzo Bonini, 65 anni, ha rappresentato un momento di grande commozione per la comunità di Pallanza. Bonini era una delle tre vittime della tragica valanga che ha colpito un gruppo di cinque scialpinisti in val Divedro. L’incidente, avvenuto domenica, ha portato alla morte di tre persone, lasciando un segno indelebile nei cuori di familiari e amici. Durante la cerimonia, Renato Rossi, uno dei due sopravvissuti, ha condiviso ricordi toccanti e ha parlato del legame speciale che lo univa a Bonini, sottolineando la sua esperienza e competenza nel campo dello scialpinismo.

Il valore dell’esperienza

Rossi ha descritto Bonini come un punto di riferimento per tutti gli scialpinisti. “Se lui diceva che la neve andava bene, ci si fidava ciecamente della sua esperienza”, ha affermato. Questo testimonia non solo la stima che gli altri avevano per lui, ma anche l’importanza della sicurezza in montagna. La val Divedro, pur essendo un luogo di bellezza naturale, può rivelarsi insidiosa, e la preparazione e la conoscenza del territorio sono fondamentali per affrontare le sfide che presenta. La comunità si è unita per ricordare non solo Bonini, ma anche Matteo Auguadro, un’altra vittima, le cui esequie si sono svolte in un’altra parte della città, evidenziando il dolore condiviso da tutti.

Un tributo alla passione per la montagna

La cerimonia ha visto la partecipazione di molti amici, familiari e appassionati di montagna, tutti uniti nel ricordo di chi ha perso la vita in un tragico incidente. La passione per la montagna è un elemento che unisce le persone, e la perdita di Bonini e degli altri scialpinisti ha colpito profondamente la comunità locale. In momenti come questi, è fondamentale riflettere sull’importanza della sicurezza e della preparazione, affinché tragedie simili non si ripetano. La memoria di Bonini e delle altre vittime rimarrà viva nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, e il suo esempio continuerà a ispirare le future generazioni di scialpinisti.