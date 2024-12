Un tragico incidente ha scosso la comunità di Castiglione Chiavarese, dove Giovanni Battista Macciò, un operaio di 52 anni, ha perso la vita nel porto di Pra’. L’uomo, residente nella località ligure, era sposato e lascia un figlio. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e colleghi, che lo ricordano come una persona dedita al lavoro e alla famiglia.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Macciò si trovava a bordo di una ralla quando è stato travolto da un mezzo in manovra. Gli investigatori stanno attualmente analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area per comprendere meglio la dinamica dell’incidente. È emerso che il mezzo coinvolto avrebbe effettuato una manovra di inversione, ma resta da chiarire se tutti i veicoli fossero posizionati correttamente e se potessero trovarsi in quel punto specifico del porto.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando se il lavoratore fosse autorizzato a trovarsi in quella zona e se le procedure di sicurezza siano state rispettate. La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale, e questo tragico evento riaccende il dibattito sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri per tutti gli operai.

Il cordoglio della comunità

La morte di Giovanni Battista Macciò ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Castiglione Chiavarese. Molti cittadini si sono uniti nel dolore della famiglia, esprimendo le loro condoglianze e ricordando l’operaio come un uomo gentile e disponibile. La sua scomparsa è un triste promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.