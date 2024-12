Un tragico incidente di caccia

La notte scorsa, la comunità di Quartucciu, un comune situato nell’hinterland di Cagliari, è stata scossa da un tragico evento che ha coinvolto due giovani cacciatori, di 28 e 27 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante una battuta di caccia nel bosco di Mela Murgia, dove i due ragazzi si erano recati per trascorrere una serata all’aria aperta. Purtroppo, la loro avventura si è trasformata in una tragedia, culminando con la scoperta dei loro corpi da parte dei carabinieri.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Sembra che uno dei due giovani abbia sparato accidentalmente all’altro, colpendolo alla nuca. Dopo il tragico evento, il secondo giovane si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile da caccia di proprietà dell’amico, unico titolare del porto d’armi. Le indagini sono coordinate dalla compagnia di Quartu Sant’Elena, che sta lavorando a stretto contatto con i vigili del fuoco e il Corpo Forestale regionale per raccogliere ulteriori dettagli su quanto accaduto.

La ricerca dei giovani cacciatori

La preoccupazione per la sorte dei due ragazzi era iniziata domenica sera, quando i familiari hanno lanciato l’allerta per il loro mancato ritorno. I soccorritori, grazie alla localizzazione dei telefoni cellulari, sono riusciti a individuare l’area in cui si trovavano, nonostante entrambi i telefoni risultassero attivi ma senza risposta. La prefettura ha attivato un piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che ha portato alla tragica scoperta dei corpi durante la notte. I carabinieri della stazione di Burcei hanno rinvenuto i cadaveri in località Santu Lianu, segnando un triste epilogo per una serata che doveva essere di svago e divertimento.