Un uomo di 70 anni ha perso la vita mentre stava guidando lungo la strada provinciale che collega Ceccano a Arnara, poco distante da Frosinone.

Tragedia sulla strada: malore improvviso alla guida, l’uomo accosta e perde la vita

Secondo le prime informazioni, la tragedia si è verificata quando la vittima, alla guida della sua Fiat Freemont, ha accusato un malore improvviso. Il 70enne, visibilmente in difficoltà, ha iniziato a perdere il controllo del veicolo, sbandando verso la corsia opposta.

Nonostante la perdita di controllo momentanea, l’uomo è riuscito, con grande difficoltà, a evitare una collisione con le auto che provenivano in senso contrario. In un ultimo tentativo di gestire la situazione, è riuscito ad accostare la vettura a lato della strada, attivando le luci di emergenza per segnalare il pericolo agli altri automobilisti. Diverse auto si sono fermate subito per prestare soccorso, ma quando sono giunti sul posto, la scena era tragica: l’uomo era già privo di sensi.

L’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, che sono arrivati sul luogo in pochi minuti, non ha però potuto evitare il peggio. Nonostante gli sforzi per rianimarlo, il medico del pronto intervento ha dichiarato che non c’era nulla da fare.

Malore improvviso alla guida: uomo accosta ma muore prima dei soccorsi

Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso potrebbe essere stata una grave crisi cardiaca, che ha colto l’uomo all’improvviso, senza lasciargli scampo.

Le forze dell’ordine stanno ora conducendo tutte le indagini necessarie per chiarire meglio le circostanze dell’incidente e verificare eventuali cause ulteriori. Non sono stati riscontrati segni di collisione, il che fa supporre che il malore sia stato la causa principale del tragico accaduto. Si attende ora l’esito delle indagini per confermare definitivamente la dinamica dell’incidente.Le autorità locali stanno monitorando la situazione per raccogliere eventuali testimonianze utili. Si sospetta che l’incidente sia stato causato da un malore improvviso, ma gli accertamenti continueranno nelle prossime ore. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi del caso e garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.