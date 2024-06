Tragico incidente in tangenziale: morto un camionista di 42 anni

Incidente in tangenziale con vittima: l'uomo è stato trasportato in condizioni critiche al Cto, ma è deceduto alcune ore dopo il sinistro.

Un camionista di 42 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un tragico incidente lungo la tangenziale di Torino. La vittima è stata trasportata in condizioni disperate al Cto, ma nonostante gli ammirevoli sforzi dei soccorritori e dei medici non ce l’ha fatta: è morta alcune ore dopo.

È deceduto recentemente presso il CTO di Torino un uomo di 42 anni proveniente da San Mauro Torinese, coinvolto poche ore prima in un tragico incidente accaduto lungo la circonvallazione di Torino, nei pressi dell’uscita Interporto Sito (a Orbassano, in direzione Milano). La notizia è stata riportata dai reporter di Prima Settimo.

Le dinamiche del sinistro

Secondo le informazioni raccolte, l’autocarro del 42enne avrebbe urtato violentemente un veicolo commerciale, che è stato poi proiettato contro una parete, causando un incendio. I passanti hanno estratto l’autista del veicolo commerciale dai rottami in fiamme. Fortunatamente, le sue ferite non erano gravi ed è stato quindi trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

L’intervento di forze dell’ordine e soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una squadra dei carabinieri, la polizia stradale, un’unità di soccorso medico e i pompieri. Le condizioni del camionista sono subito merse come critiche. È stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale CTO dopo un arresto cardiaco. Sottoposto a un intervento chirurgico per un grave trauma addominale, ha purtroppo perso la vita alcune ore più tardi.