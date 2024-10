Un sostenitore del Foggia, che aveva appena visto il match del girone C di Serie C terminato in pareggio 1-1 allo stadio Viviani di Potenza, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto vicino all’uscita di Potenza est del raccordo autostradale Potenza-Sicignano. Dalle informazioni disponibili, si evince che nell’incidente, attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità, sono stati gravemente feriti anche altri due sostenitori della squadra pugliese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 Basilicata.

