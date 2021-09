Transizione ecologica, Patassini: fondamentale ma con equilibrio

Roma, 26 set. (askanews) – “La transizione ecologica è fondamentale e l’Italia si sta comportando in maniera egregia perchè si sta fortemente impegnando in questo processo, dalla decarbonizzazione a nuovi metodi di lavoro e produzione, mi riferisco all’economia circolare. E’ evidente che in questa attività così forte bisogna anche tenere in considerazione che una sostenibilità ambientale non può prescindere da una sostenibilità economica e sociale”: lo ha affermato l’onorevole Tullio Patassini (Lega), componente della Commissione Ambiente, Territorio e lavori pubblici della Camera, partecipando alla quinta edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia circolare di Trevi promosse da WEC Italia, Globe Italia, Aicp con la collaborazione di Luiss School of Government.

“Non possiamo permetterci di desertificare il nostro Paese inseguendo un ecologismo senza senso – ha aggiunto Patassini – ma dobbiamo, compatibilmente e ragionevolmente, trovare il giusto equilibrio tra tutela dell’ambiente, tutela della salute pubblica e sviluppo del nostro sistema economico e imprenditoriale, quindi posti di lavoro”.