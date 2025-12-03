Trasporti: Boschi, 'Salvini parla di libero mercato, ma a pagare sono gli italiani'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “È quasi commovente sentir parlare il ministro Salvini di libero mercato e regole europee. Peccato che valga solo quando il prezzo lo pagano gli studenti fuori sede e i cittadini che dal Nord devono tornare al Sud durante le festività natalizie. Quando ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “È quasi commovente sentir parlare il ministro Salvini di libero mercato e regole europee. Peccato che valga solo quando il prezzo lo pagano gli studenti fuori sede e i cittadini che dal Nord devono tornare al Sud durante le festività natalizie. Quando invece si tratta di banche il libero mercato scompare, perché il Governo le mani in pasta ce le mette col Golden Power, esponendoci perfino al rischio di infrazione europea”.

Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula durante il Question Time al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Aumentano i costi dei voli, dei treni, che non partono praticamente mai in orario da quando c’è Salvini, aumenta il carburante non solo per l’andamento del mercato ma perché il governo ha alzato le accise che Salvini e meloni promettevano di cancellare, e arriveranno anche i nuovi rincari dei pedaggi autostradali. E a breve arriverà l’ennesimo regalo di Natale: l’ennesimo aumento dei pedaggi autostradali. A questo punto siamo curiosi di vedere il video di Natale di Salvini agli italiani che non potranno tornare a casa, magari li inviterà a fare come fece lui nel 2014 e non pagare il pedaggio. Peccato che non tutti possano permettersi di violare le regole come fa il ministro. Gli italiani hanno diritto a tornare dalle loro famiglie senza essere strozzati da rincari che il governo fa finta di non vedere e sui quali non fa nulla”, conclude.