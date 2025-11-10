Trasporti, Manin (Reg. Veneto): "Siamo abituati ai grandi numeri"

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - “Il Veneto è abituato ai grandi numeri, siamo la prima Regione in Italia come presenza turistica e nel 2024 abbiamo registrato 73 milioni e mezzo di turisti. Siamo quindi allenati anche a gestire grandi eventi come saranno le Olimpiadi invernali del 2026&rd...

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – “Il Veneto è abituato ai grandi numeri, siamo la prima Regione in Italia come presenza turistica e nel 2024 abbiamo registrato 73 milioni e mezzo di turisti. Siamo quindi allenati anche a gestire grandi eventi come saranno le Olimpiadi invernali del 2026”. Così Andrea Manin, direttore dell'unità organizzativa logistica, navigazione, ispettorato di porto e pianificazione di Regione Veneto, nel suo intervento agli Stati generali dei trasporti, l’evento dedicato al futuro della mobilità, in svolgimento a Milano, presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

L’incontro è promosso dall’assessorato rappresentato da Lucente e organizzato in collaborazione con Fnm.

“Le Olimpiadi sono un evento che generano in un piccolo centro come Cortina un affollamento da grande città. Questa è stata la sfida da affrontare. Non ci sono infrastrutture e spazi perché siamo racchiusi tra le Dolomiti, abbiamo dovuto quindi integrare e potenziare in modo sostenibile le forme di trasporto già esistenti” conclude Manin.