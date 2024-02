Trattori: Foti, 'nuovo segnale per spina dorsale economia'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Il governo Meloni dimostra ancora una volta la propria vicinanza al mondo dell'agricoltura. L'emendamento governativo che prevede una riduzione del 50% dell'importo da pagare per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 euro, oltre a una franchigia per esent...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Il governo Meloni dimostra ancora una volta la propria vicinanza al mondo dell'agricoltura. L'emendamento governativo che prevede una riduzione del 50% dell'importo da pagare per i redditi tra i 10.000 e i 15.000 euro, oltre a una franchigia per esentare dal pagamento i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro, è un nuovo segnale concreto e importante. Il ministro Lollobrigida, il ministro Giorgetti e il viceministro Leo hanno sviluppato un lavoro di squadra vincente che garantisce un sostegno concreto a migliaia di agricoltori, vera e propria spina dorsale dell'economia Italiana. Siamo certi che il loro impegno proseguirà in Italia e in sede europea”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.