Trattori: Lupi (Nm), 'soluzione trovata, no a strumentalizzazioni'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “L’agricoltura è un settore strategico e, com’era giusto fare, la maggioranza ha trovato una soluzione per ridurre l’Irpef agli agricoltori, fino a 15 mila euro. Ora è importante evitare strumentalizzazioni e lavorare per guidare la t...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “L’agricoltura è un settore strategico e, com’era giusto fare, la maggioranza ha trovato una soluzione per ridurre l’Irpef agli agricoltori, fino a 15 mila euro. Ora è importante evitare strumentalizzazioni e lavorare per guidare la transizione ecologica, che deve essere una grande opportunità di innovazione e creazione di nuovi posti di lavoro e non una bandiera ideologica scollegata dalla realtà che mette in crisi settori vitali dell’economia, con grandissime ripercussioni sociali”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.