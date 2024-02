Trattori: Montaruli (Fdi), 'governo Meloni coerente con promesse fatte'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Va nella direzione auspicata da Fratelli d’Italia l’emendamento al decreto Milleproroghe che prevede l’esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro e la riduzione del 50% dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro. Un traguardo importante per tutto il comparto agricolo raggiunto grazie al serrato e serio confronto portato avanti dal ministro Lollobrigida, in piena sintonia con il ministro Giorgetti e il viceministro Leo. Il governo Meloni si è dimostrato, ancora una volta, coerente con quanto promesso in questi mesi agli agricoltori italiani”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.