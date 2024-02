Trattori: Renzi, 'protesta è contro la Lollotax, Ue non è il problema'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Mentre in tutta Europa la protesta degli agricoltori era contro le politiche europee, qui era contro la Lollotax. Nessuno può negare che circa un terzo del budget europeo sia legato all'agricoltura, ad esempio su incentivi per i trattori e gestione dei ca...

Roma, 13 feb (Adnkronos) – "Mentre in tutta Europa la protesta degli agricoltori era contro le politiche europee, qui era contro la Lollotax. Nessuno può negare che circa un terzo del budget europeo sia legato all'agricoltura, ad esempio su incentivi per i trattori e gestione dei campi, tuttavia gli agricoltori devono riconoscere che l'Europa non è il problema principale ma un supporto per loro". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.