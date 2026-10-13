Un uomo di 77 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dalla sua stessa auto. Era sceso perché aveva accusato un malore.

Dramma nel primo pomeriggio a Corsico, nel Milanese, dove Marcello Beccari, 77 anni, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dalla propria auto. L’incidente si è verificato intorno alle 14.30 in piazza Papa Giovanni XXIII, nell’area di parcheggio, mentre l’uomo si trovava insieme al figlio, alla nuora e ai nipotini. I familiari hanno assistito alla scena e, nonostante lo shock, sono riusciti a chiedere immediatamente aiuto.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, all’origine della tragedia potrebbe esserci stato un malore improvviso che avrebbe colto l’anziano mentre si trovava alla guida del suo Suv. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. Nonostante il tempestivo arrivo dei mezzi di emergenza e i tentativi di rianimazione, per il 77enne non c’è stato nulla da fare.

Travolto dall’auto: il malore durante la retromarcia e lo schiacciamento

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, Beccari sarebbe salito a bordo del proprio veicolo per uscire dal parcheggio e avrebbe avviato la retromarcia. In quel momento sarebbe stato colto da un malore, probabilmente di natura cardiaca, che lo avrebbe spinto a scendere dall’auto senza però disinserire la marcia.

Il Suv avrebbe quindi continuato a muoversi, intrappolando l’uomo tra la portiera, un altro Suv parcheggiato accanto e lo pneumatico anteriore sinistro. Il 77enne sarebbe rimasto schiacciato alle gambe, riportando lesioni estremamente gravi.

La ricostruzione resta legata agli elementi raccolti finora dagli agenti della Polizia Locale, che stanno cercando di chiarire con precisione ogni fase dell’accaduto. L’ipotesi del malore, pur ritenuta plausibile nelle prime verifiche, dovrà essere distinta dagli altri elementi utili a ricostruire la dinamica.

La corsa al San Carlo di Milano e il decesso

Sono stati il figlio e la nuora a dare l’allarme, contattando il numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono intervenute in pochi minuti le pattuglie della Polizia Locale, un’ambulanza e un’automedica inviate dal servizio di emergenza sanitaria.

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito molto gravi. I soccorritori hanno avviato le manovre necessarie per tentare di mantenerlo in vita, disponendo poi il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano.

La corsa verso il pronto soccorso, tuttavia, non è bastata a salvargli la vita: il decesso è stato constatato all’arrivo in ospedale. Il Suv coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Secondo le informazioni disponibili, il magistrato di turno della Procura di Milano non ha disposto l’autopsia.

La tragedia ha sconvolto i familiari presenti, che si sono trovati ad assistere a un incidente improvviso e drammatico durante un momento trascorso insieme.