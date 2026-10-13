Un corpo trovato senza vita dentro un'auto, scoperta l'identita. Si cerca di capire chi fosse e che tipo di vita conducesse per poter essere arrivato a questo epilogo.

Certe morti lasciano aperti interrogativi che non si spiegano sino a che non si scava a fondo nella vicenda in particolare se le vittime sono persone dalla vita apparentemente normale e che non hanno alcun legame con ambienti criminale e che magari per una scelta sbagliata si ritrovano a pagare con il prezzo più caro ovvero la vita.

Uomo trovato morto in auto, scoperto durante jogging

Ci troviamo ad Agropoli, in provincia di Salerno ed una persona, un carabiniere in pensione, sta facendo jogging come ogni mattina, impegnato a correre passa un’ automobile, una Fiesta di colore bianco e vede un corpo riverso sul sedile anteriore e si avvicina notando un ampio taglio alla gola, decide subito di allarmare le Forze dell’Ordine.

Sul posto arrivano i Carabinieri del medesimo comune che iniziano a fare il primi rilievi alla macchina dove vi è il corpo dell’uomo, il procuratore capo Francesco Rotondo ha quindi disposto l’esame esterno della salma in attesa di ulteriori rilievi più approfonditi.

Uomo morto auto, ancora un mistero il movente

I Carabinieri non escludono alcuna pista, il taglio alla gola fa immediatamente ricondurre la morte ad un omicidio anche se servono ulteriori esami medici per averne la certezza.

Avallone, 55enne, di professione faceva il vigilante ed era originario di Eboli, come riporta Il Mattino, resta da capire come mai sia arrivato vicino alla baia di Trentova, dato che rispetto al luogo di origine vi sono oltre 30 km di distanza e 45 minuti di strada da percorrere in auto.

Forse è stato condotto lì da chi lo ha poi ucciso oppure era in quelle zone perché stava passando la serata lontano dal luogo di lavoro e di residenza. Sarà compito degli inquirenti indagare ed approfondire la vita ed i contatti di Avallone al fine di trovare un collegamento con la sua uccisione cruenta.