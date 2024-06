Come già era successo qualche giorno fa, Joe Biden torna a fare pressione su Hamas affinché finalmente accetti la proposta di tregua che potrebbe portare ad uno stop della guerra a Gaza.

Biden invita Hamas ad accettare l’accordo di tregua a Gaza: le dichiarazioni

Nella serata di ieri, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è espresso a favore verso l’accordo proposto nel piano Usa. Il presidente americano festeggia la decisione su X: “Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha adottato la nostra risoluzione che invita il movimento islamista al potere nell’enclave palestinese ad accettare l’accordo per stabilire un cessate il fuoco con il rilascio degli ostaggi israeliani”. Joe Biden, poi, ha continuato ancora, facendo diretto riferimento ai palestinesi: “Hamas afferma di volere una tregua e questo accordo è un’opportunità per dimostrare che fanno sul serio“.

Biden si era già espresso in termini molto simili pochi giorni fa, dopo la proposta avanzata da Israele che prendeva in considerazione la possibilità di un ritiro delle forze militari da Gaza per un periodo di sei settimane.