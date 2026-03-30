Tregua pasquale e intesa sulle infrastrutture energetiche: la proposta di Zelensky

Zelensky ha invitato a una tregua durante la Pasqua ortodossa e ha suggerito uno stop reciproco agli attacchi alle infrastrutture energetiche , pur mantenendo paletti su dignità e sovranità

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avanzato una proposta pubblica per un cessate il fuoco durante le festività pasquali, offrendo in cambio un accordo per sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Secondo il leader, questa misura avrebbe lo scopo di diminuire la tensione sui mercati del petrolio e del gas e di creare uno spazio di respiro per le popolazioni coinvolte. Zelensky ha sottolineato che la proposta nasce dal rispetto per la vita e dalla volontà di cercare una tregua duratura, fermo restando che non saranno accettati compromessi che intacchino la dignità e la sovranità dell’Ucraina.

La proposta arriva in un contesto internazionale segnato da shock sui mercati energetici e da un’interruzione delle trattative di pace. Zelensky ha ricordato il precedente di una tregua pasquale unilaterale dichiarata lo scorso anno dal presidente russo Vladimir Putin, che però fu accompagnata da accuse reciproche di violazioni. Nel frattempo, fonti riportano che alcuni «partner» occidentali hanno inviato segnali recenti perché Kiev eviti attacchi contro impianti energetici russi, mentre le offensive ucraine con droni su terminali e raffinerie hanno contribuito, secondo Reuters, a una perdita stimata del 40% della capacità di esportazione del petrolio russo nel corso di questo mese.

La proposta di tregua e i limiti fissati da Kiev

Zelensky ha detto chiaramente: «Siamo pronti a una tregua durante le festività pasquali», ponendo però condizioni non negoziabili. L’offerta di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe è stata collegata all’impegno di Mosca a non colpire analoghi impianti ucraini. Questo scambio condizionato mira a creare un equilibrio temporaneo sul campo per evitare escalation nei mercati. Il concetto di cessate il fuoco proposto è pensato come una finestra umanitaria e strategica, non come un abbandono delle rivendicazioni politiche dell’Ucraina.

Il precedente della tregua pasquale

Lo scorso anno il presidente Putin annunciò una tregua pasquale unilaterale, ma l’iniziativa fu segnata da reciproche accuse di violazioni. Zelensky, a sua volta, aveva invitato Mosca a trasformare una breve interruzione delle ostilità in un periodo più lungo per favorire negoziati più ampi: una proposta che, secondo il leader ucraino, non trovò seguito nella risposta russa. Il riferimento alla Pasqua ortodossa — che in questo ciclo ricorre il 16 aprile — serve anche da segnale simbolico, cercando di sfruttare una data di significato religioso e sociale per promuovere una cessazione temporanea delle ostilità.

Impatto sulle forniture energetiche e reazioni di mercato

Le interruzioni nello Stretto di Hormuz e gli attacchi alle strutture portuali hanno aumentato la volatilità dei prezzi del greggio. La chiusura, anche parziale, di corridoi energetici cruciali ha fatto salire i listini internazionali, con ripercussioni immediate sui costi dell’energia. In questo scenario, la richiesta di Zelensky di sospendere gli attacchi contro gli impianti energetici appare anche come un tentativo pragmatico di contenere l’impennata dei prezzi che penalizza sia i consumatori sia le economie interessate dagli approvvigionamenti energetici internazionali.

Perdite nelle esportazioni russe

Secondo stime citate da Reuters, le azioni ucraine contro terminali e raffinerie avrebbero provocato una riduzione significativa della capacità di esportazione del petrolio russo — una stima che parla di circa il 40% in meno nel corso del mese corrente. Questo dato è centrale per comprendere la proposta di Zelensky: se Mosca accettasse di astenersi da colpire impianti ucraini, Kiev dichiara che non risponderebbe sugli impianti russi, in uno schema di «non aggressione settoriale» pensato per stabilizzare almeno il segmento energetico del conflitto.

Dinamiche diplomatiche e possibili scenari

Le trattative di pace, che erano state in precedenza facilitate dall’amministrazione Trump, risultano al momento sospese a seguito dell’apertura di un nuovo fronte di crisi internazionale: secondo il testo originale, gli Stati Uniti e Israele avrebbero lanciato una guerra contro l’Iran alla fine di febbraio, evento che ha contribuito a spostare l’attenzione e a complicare le mediazioni. In questo contesto, le comunicazioni tra alleati e le «segnalazioni» arrivate a Kiev sulla necessità di evitare attacchi alle infrastrutture russe assumono una valenza sia politica sia strategica.

Prospettive e reazioni

Al momento non è giunta una risposta ufficiale da Mosca alla proposta di tregua pasquale e allo schema di non aggressione sulle infrastrutture energetiche. Rimane aperta la possibilità che l’iniziativa dia vita a un breve cessate il fuoco o, al contrario, che cada nel vuoto se le condizioni richieste non verranno ritenute accettabili dalle parti. Resta comunque chiaro che la combinazione di considerazioni umanitarie, interessi energetici e pressione internazionale rende la proposta di Zelensky un tentativo pragmatico per ridurre rischi immediati senza rinunciare alle richieste fondamentali di Kiev in termini di sovranità e integrità territoriale.