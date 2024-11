Tregua tra Israele e Hezbollah: il governo Netanyahu si riunisce per votare sull'intesa

Nelle prossime ore, è previsto in Israele un incontro tra i membri del governo Netanyahu per votare sull’intesa riguardo la tregua fra Tel Aviv ed Hezbollah. Le indiscrezioni che arrivano da tutto il mondo raccontano di un accordo che sarebbe ormai ad un passo e che potrebbe essere annunciato già nel corso delle prossime 24 ore da Joe Biden o da Emmanuel Macron.

Medio Oriente, si avvicina la tregua tra Israele ed Hezbollah: le mosse di Netanyahu

Il Gabinetto Netanyahu si riunirà oggi per votare sull’intesa riguardo la tregua tra Israele ed Hezbollah. Dopo settimane di tira e molla, il momento sembra essere realmente arrivato, anche se fonti israeliane e statunitensi parlano di alcuni dettagli che sarebbero ancora da limare. Secondo le ultime indiscrezioni, però, i presidenti americano Biden e francese Macron doovrebbero annunciare a breve il cessate il fuoco.

I razzi prima del cessate il fuoco: la paura di Israele

Stamane, il ‘Times Of israel‘ racconta di un timore che serpeggia tra la gente del nord di Israele e che riguarda la possibilità che ci sia un aumento dei lanci di razzi e droni dal Libano, in seguito alle notizie di un possibile imminente cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hezbollah. Per questo motivo, in tutta l’area moltissime scuole oggi non saranno aperte e non sono previsti eventi che possano radunare in un solo posto folle troppo nutrite.