Treni in sciopero nazionale nel fine settimana: dettagli sugli orari.

Sciopero nazionale del personale ferroviario: possibili modifiche e cancellazioni dei treni. Informazioni su rimborso e riprogrammazione viaggio disponibili su siti e app di Trenitalia e Trenord. Contattare il numero verde 800 89 20 21 per assistenza

Questo fine settimana si prospetta complesso per coloro che viaggiano in treno. Secondo quanto riportato sul portale di Trenitalia, “a partire dalle 21:00 di sabato 12 fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre, è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del Gruppo FS, comprese Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, come annunciato dai sindacati. Potrebbero verificarsi modifiche o cancellazioni dei treni. La protesta potrebbe influenzare anche il servizio precedente e successivo all’evento”.

Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS

“Coloro che desiderano annullare il viaggio possono richiedere il rimborso dalla comunicazione dello sciopero fino all’orario di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; mentre per i treni Regionali, la richiesta di rimborso può essere fatta entro le 24 ore del giorno prima dell’inizio dello sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare la partenza, compatibilmente con la disponibilità dei posti”, si legge ancora sul sito di Trenitalia.

Opzioni per i viaggiatori

“Per informazioni riguardanti collegamenti e servizi, è possibile consultare l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito ufficiale (Trenitalia, ndr), il portale www.trenord.it, o utilizzare l’app di Trenord. Inoltre, si può visitare il sito trenitaliatper.it, contattare il numero verde 800 89 20 21 e rivolgersi alle biglietterie o al personale di assistenza clienti”, viene precisato nel comunicato.