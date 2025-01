Trento, rifiuta il ricovero per non lasciare sola la figlia: madre single muo...

Laura Fenaroli, mamma di 41 anni, è morta d’infarto domenica notte. La donna aveva rifiutato il ricovero al Pronto Soccorso perché non voleva lasciare la figlia di 8 anni a casa da sola.

Trento, madre single muore a 41 anni: aveva rifiutato il ricovero per non lasciare sola la figlia

Aveva 41 anni Laura Fenaroli, morta ad Arco Trentino, in provincia di Trento, domenica notte a causa di un arresto cardiaco. La donna quel mattino si era recata dalla guardia medica perché aveva forti dolori al petto ma aveva rifiutato il ricovero al Pronto Soccorso. Mamma single, non voleva lasciare la figlia di 8 anni da sola a casa.

Trento, è stata la figlia a trovare il corpo della madre

A trovare il corpo senza vita di Laura Fenaroli è stata la figlia di 8 anni, che ha subito avvisato gli amici più intimi. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. La bimba è stata affidata alla zia, sorella di lei, in arrivo dalla provincia di Bergamo. Laura Fenaroli era impiegata in Comune e aveva anche dato il suo contributo a sistemare alcuni lavatoi antichi a Bolognano.