Nel pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, Sestini, fotografo di fama internazionale, stava partecipando a un incontro di sub. Dopo essersi immerso, ha accusato un malore e non è più riemerso, perdendo anche conoscenza. Il gruppo ha notato l’anomalia e ha prontamente lanciato l’allarme.

Malore durante un’immersione nel lago di Lavarone: il fotografo Sestini in gravi condizioni

Sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri per prestare soccorso. Estratto dal lago in arresto cardiaco, Sestini è stato rianimato immediatamente dai soccorritori e successivamente trasferito d’urgenza all’ospedale di Trento tramite elisoccorso.

Dopo aver liberato i polmoni dall’acqua, è stato ricoverato in rianimazione in coma farmacologico: sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, i medici non avrebbero riscontrato danni neurologici ma ci sarebbe, invece, una preoccupante Ards polmonare causata dal contatto con l’acqua gelida del lago.

Sono in corso le indagini, ma si sospetta che il malore possa essere stato causato da un malfunzionamento dell’erogatore dell’aria.