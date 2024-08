Dopo averlo arrestato per aver rubato uno yogurt, i poliziotti hanno scoperto che sul capo del ladro pendeva un ordine di cattura

Un uomo italiano di 33 anni è stato sorpreso a rubare uno yogurt in un supermercato di Treviso dai dipendenti. Nel momento dell’arresto la sorpresa: il ladro era un ricercato.

Il furto dello yogurt

L’episodio è avvenuto oggi, giovedì 8 agosto, a Treviso, quando i dipendenti di un supermercato hanno notato un uomo che trafugava uno yogurt. Il personale ha quindi subito chiamato la polizia per avvisarli.

Accortosi di quello che stava succedendo, il 33enne italiano, ha cercato di fuggire, saltando le casse, ma è stato immediatamente bloccato fuori dal supermercato dalla polizia accorsa sul posto.

La scoperta: l’uomo era un ricercato

Una volta arrestato il ladro di yogurt i poliziotti hanno fatto un’inaspettata scoperta. Infatti, giunti in questura con il 33enne per tutti gli accertamenti del caso, è emerso che a carico dell’uomo c’era un ordine di cattura, per cui il 33enne è stato portato nel carcere trevigiano di Santa Bona.

Il furto di uno yogurt gli è costato molto caro!