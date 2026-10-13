Il maltempo in Sicilia ha accompagnato due avvistamenti di trombe marine al largo di Palermo e Siracusa, senza conseguenze segnalate sulla terraferma.

Una grande tromba marina si è formata davanti alla costa di Palermo nella mattinata di martedì 13 ottobre 2026, mentre un secondo vortice è stato avvistato al largo di Siracusa. I fenomeni si sono verificati durante una fase di instabilità atmosferica che ha interessato la Sicilia e altre zone del Centro-Sud. A riportare la notizia è The Social Post, che descrive un vortice di grandi dimensioni osservato sotto una nube temporalesca.

Nel caso di Palermo, secondo quanto riferito dalla testata, la tromba marina si è esaurita prima di raggiungere la terraferma, senza provocare danni… L’episodio arriva a pochi giorni dai gravi eventi che hanno colpito la provincia di Trapani.

Tromba marina in Italia, il vortice osservato davanti alla costa di Palermo

Cosa mostrano le immagini? Mostrano una colonna scura che si sviluppa sotto una nube temporalesca e si estende verso la superficie del mare.

Un fenomeno che può impressionare in Italia per le dimensioni e per la rapidità con cui prende forma. La tromba marina osservata davanti a Palermo ha quindi così attirato l’attenzione proprio per il suo aspetto, ma l’esito, stando alle informazioni riportate da The Social Post, è stato diverso da quello di altri episodi registrati nei giorni precedenti.

Il vortice si è infatti dissolto con l’avvicinarsi alla terraferma, senza causare danni per fortuna… Un elemento importante, soprattutto alla luce di quanto accaduto venerdì 9 ottobre tra Marsala e Petrosino, dove una doppia tromba marina aveva provocato danni a edifici e automobili e diversi feriti.

Un altro avvistamento è stato segnalato a Siracusa, sulla costa orientale della Sicilia. Come riportato anche dal quotidiano La Sicilia, il vortice era visibile dalla costa, nel tratto di mare davanti a Riviera Dionisio il Grande e via Algeri. In questo caso, secondo le informazioni disponibili, non risultavano danni o conseguenze sulla terraferma.

Due episodi in Italia distinti, dunque, nel corso della stessa mattinata. Il contesto resta quello di una fase di maltempo che ha portato rovesci e temporali su diverse aree dell’isola.

Maltempo in Sicilia, perché si formano le trombe marine

Le trombe marine sono vortici che si sviluppano sopra il mare e possono apparire come colonne d’acqua e aria collegate alla base di una nube. La loro formazione è favorita da condizioni atmosferiche instabili, dalla presenza di umidità e dai contrasti tra masse d’aria con caratteristiche differenti.

Nel caso siciliano, The Social Post collega gli avvistamenti al passaggio di una perturbazione che ha interessato il Centro-Sud. Il mare ancora caldo e l’arrivo di aria più fredda in quota contribuiscono a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi.

Il periodo autunnale può essere particolarmente propizio per questi tipi di fenomeni almeno così sembrerebbe: le temperature del mare rimangono relativamente elevate mentre le prime irruzioni di aria più fredda aumentano i contrasti atmosferici. Questo, tuttavia, non significa che ogni tromba marina sia destinata a raggiungere la costa o a provocare danni.

In Sicilia resta recente il ricordo della doppia tromba marina che ha colpito Marsala e Petrosino il 9 ottobre, causando conseguenze decisamente ben più serie… Gli avvistamenti di Palermo e Siracusa si inseriscono in un quadro meteorologico ancora instabile, ma per i due episodi descritti non sono state riportate conseguenze paragonabili a quelle registrate nel Trapanese.

La situazione conferma l’importanza di seguire gli aggiornamenti meteorologici durante le fasi di maltempo, senza confondere la spettacolarità delle immagini con la gravità poi effettiva delle conseguenze.