Trump contro l’UE: maxi dazi in arrivo, effetto immediato su Piazza Affari

Apple registra un calo a Wall Street a seguito dell’avvertimento lanciato da Donald Trump, intenzionato a imporre una tariffa doganale del 25% sugli iPhone non assemblati negli Stati Uniti. Nelle contrattazioni pre-market, le azioni del colosso di Cupertino perdono fino al 4%.

“Ho informato da molto tempo Tim Cook della Apple che mi attendo che i loro iPhone, che verranno venduti negli Stati Uniti di America, vengano costruiti e assemblati negli Usa, non in India o in qualunque altro posto. Se questo non avverrà, Apple pagherà un dazio di almeno il 25%”, ha annunciato Donald Trump su Truth.