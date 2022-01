Turismo: Airbnb e Etsy lanciano la collezione 'Art of Hosting'

Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Ogni anno, Airbnb e Etsy creano opportunità economiche per milioni di persone in tutto il mondo, supportate dagli appassionati host Airbnb e dai venditori di Etsy che fanno ciò che amano di più: ospitare su Airbnb e vendere prodotti unici e creativi su Etsy.

Oggi le due piattaforme lanciano una collaborazione che dà vita a 'Art of Hosting', una selezione di oggetti per la casa tra i preferiti dagli ospiti e accuratamente creati dai venditori di Etsy.

La selezione, che presenta oggetti fatti 'per gli host, dagli host', vuole rendere ancora più facile e conveniente per i nuovi e gli attuali host Airbnb creare un alloggio adatto agli ospiti con elementi unici. Che si tratti di un'intera casa o di una camera da letto in più, questi oggetti unici e fatti a mano sono elementi che gli ospiti di Airbnb cercano quando prenotano un soggiorno, come le stoviglie, la biancheria e i prodotti per la pulizia.

Per supportare il crescente trend del lavoro da remoto, all’interno della selezione ci sono anche tavoli multifunzione per laptop e scrivanie, ideali per i digital nomads. Sia che gli ospiti vivano ovunque nel mondo, soggiornando su Airbnb, o siano in cerca di una rapida fuga per il fine settimana, questo assortimento accuratamente selezionato li aiuterà a sentirsi a casa.

"Volevamo che il nostro alloggio Airbnb si distinguesse e che fosse speciale per i nostri ospiti.

Abbiamo abbinato il nostro amore per i viaggi con un tocco creativo qua e là. Sono i piccoli dettagli che hanno un grande impatto", hanno commentato i venditori di Etsy e host Airbnb Luke e Abby Hatteberg. La pagina di Etsy 'Art of Hosting' è accessibile in inglese in tutto il mondo. La disponibilità dei prodotti e i prezzi dipendono dalle policy dei singoli venditori.