Turismo, B&B Hotels apre a Settimo Torinese la settima struttura in Piemonte

Roma, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) – B&B Hotels, catena internazionale con oltre 850 hotel nel mondo e 78 in Italia, inaugura il B&B Hotel Settimo Torinese. Situato in una posizione strategica a 20 minuti dal centro di Torino, il B&B Hotel Settimo Torinese, è la scelta ideale per chi viaggia, a breve distanza dall’aeroporto di Torino Caselle, dal polo industriale della città e a meno di 10 minuti dall’Allianz Stadium e dal Torino Outlet Village, offre una logistica ideale per gli spostamenti in tutta l'area. L’hotel dispone di 194 camere, singole, matrimoniali e triple arredate con gusto moderno per offrire il massimo del comfort.

Il B&B Hotel Settimo Torinese è dotato di un grande centro congressi, ideale per organizzare eventi o meeting aziendali. Le sale riunioni, infatti, possono ospitare fino a 180 persone. Ogni sala, oltre ad essere modulabile, è attrezzata con apparecchi di qualità e all’avanguardia per soddisfare tutte le esigenze: dagli equipaggiamenti audio-visivi come il video proiettore, allo schermo e la lavagna.

L’hotel è dotato di parcheggio coperto e offre una serie di servizi che da sempre contraddistinguono la qualità del Gruppo: connessione Wi-Fi con fibra fino a 300Mb/s che permette una connessione superveloce, l'aria condizionata in tutte le camere, un ristorante, un bar, e in aggiunta, per gli amanti del wellness, anche una Jacuzzi in terrazza aperta nel periodo estivo.

Tra i servizi disponibili, il B&B Hotel Settimo Torinese include la reception aperta 24h. Ogni mattina, dalle 6:00 alle 10:00, una ricca colazione a buffet 'Better than a brunch' con prodotti dolci, salati e healthy permetterà agli ospiti di iniziare al meglio la propria giornata. Il ristorante propone piatti della cucina piemontese e internazionale, rendendo ogni pranzo, cena, coffee break ed evento un momento speciale.

“L’apertura del B&B Hotel Settimo Torinese riconferma la nostra strategia di espansione sul territorio nazionale in destinazioni primarie e secondarie ed essere sempre più capillari”, commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia.

“La nostra missione primaria – aggiunge – è consolidare la nostra posizione come la catena alberghiera di riferimento in Italia nel segmento mid scale per offrire alta qualità al miglior prezzo, anche per quanto riguarda l’offerta business e leisure, presentando ai nostri ospiti hotel versatili, servizi smart tecnologicamente avanzati e spazi perfetti per ogni tipo di meeting ed evento”.