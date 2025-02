Turismo, Club del Sole annuncia il suo ingresso in Trentino Alto-Adige

Roma, 10 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Club del Sole, leader italiano delle vacanze all’aria aperta in Italia, in occasione della Fiera Bit di Milano, annuncia il suo ingresso in Trentino-Alto Adige con l’acquisizione di tre nuove strutture: Club del Sole Caldonazzo Family Collection (ex ...

Roma, 10 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Club del Sole, leader italiano delle vacanze all’aria aperta in Italia, in occasione della Fiera Bit di Milano, annuncia il suo ingresso in Trentino-Alto Adige con l’acquisizione di tre nuove strutture: Club del Sole Caldonazzo Family Collection (ex Camping San Cristoforo di San Cristoforo al Lago Pergine Valsugana), Club del Sole Due Laghi Levico Family Collection (ex Camping Due Laghi di Levico Terme) e Club del Sole Val di Fiemme Easy Camping Village (ex Fiemme Village di Bellamonte di Predazzo). Questa operazione concorre a consolidare la leadership del Gruppo sul mercato tricolore che, già lo scorso anno, aveva aggiunto al proprio portfolio altre tre proprietà fra Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia e Marche. Questo passo segna, inoltre, un momento chiave: per la prima volta, infatti, Club del Sole porta la sua innovativa offerta di ospitalità, in montagna, nel cuore delle Alpi, una delle destinazioni turistiche più apprezzate dal turismo outdoor, sia in estate che in inverno.

Queste novità si inseriscono all’interno di un ambizioso piano di espansione e si accompagnano a progetti di rinnovo che interesseranno in modo eterogeneo anche altri Villaggi del Brand, situati in esclusive località del Nord e Centro Italia. “L’espansione in Trentino Alto-Adige rappresenta un nuovo capitolo nella crescita del nostro Gruppo e ci consente di presidiare, per la prima volta, un nuovo territorio, rendendo, allo stesso tempo, la nostra innovativa proposta di ospitalità all season long. Il Trentino Alto-Adige, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico, impreziosisce il nostro portfolio di destinazioni e ci consente, destagionalizzando il prodotto, di garantire continuità alle risorse umane", dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole.

“Questa operazione si inserisce in un piano più ampio di sviluppo che ha visto lo scorso anno arricchire la nostra offerta con tre nuove strutture (Tenuta Primero Resort a Grado, Le Mimose Family Camping Village a Porto Sant’Elpidio e Adriatico Family Camping Village a Cervia). Ẻ in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo, destinazione che portiamo nel cuore fin dalla nascita del Gruppo, cinquanta anni fa. Siamo certi che questi sforzi, insieme agli importanti interventi di rinnovamento in corso, saranno apprezzati dai nostri ospiti, che hanno scoperto nella nostra offerta di ospitalità Full Life, capace di unire per la prima volta natura e comfort, un'esperienza di vacanza unica, prima inesistente”, aggiunge. Grazie a queste acquisizioni, che si allineano al piano di espansione promosso dal Gruppo, il portfolio di Club del Sole raggiunge una maggior eterogeneità a livello di prodotto e tocca quota 27 strutture in 8 regioni italiane per un totale di più di 9.000 soluzioni abitative.

Il percorso di sviluppo del Gruppo continua con l’acquisizione delle tre nuove proprietà altoatesine, che si allineeranno agli standard del brand, così da rispondere appieno alle richieste dei viaggiatori. A pochi minuti a piedi dalla zona più tranquilla e soleggiata del Lago di Caldonazzo, si trova il Club del Sole Caldonazzo Family Collection. Indirizzo perfetto per una vacanza in famiglia, il Villaggio offre infinite opportunità per vivere la natura e dedicarsi allo sport. Ci si può rilassare sulla spiaggia attrezzata con sabbia effetto mare, noleggiando lettini e ombrelloni, oppure cimentarsi in attività come vela, Sup, windsurf e canoa. Per gli amanti delle due ruote, esplorare gli incantevoli dintorni sarà un’esperienza imperdibile. E per un tuffo rinfrescante, nulla di meglio della piscina semiolimpionica della struttura.

Club del Sole Due Laghi Levico Family Collection, invece, immerso in una lussureggiante natura e affacciato sulle acque cristalline del Lago di Levico, è la destinazione perfetta per un’esperienza di viaggio in famiglia all’insegna di sport, natura ed enogastronomia. Il Villaggio offre una splendida spiaggia privata, un angolo di natura incontaminata sulle rive del lago, e un parco acquatico con tre piscine, tra cui una dedicata agli adulti e una a misura di bambino per il massimo del divertimento. Completano l’esperienza servizi dedicati agli amici a quattro zampe e un ricco programma di intrattenimento. Il tutto avvolto dalla quiete della montagna, dall’aria fresca e dal dolce suono dell’acqua. Anche i dintorni offrono esperienze imperdibili: dall’esplorazione di Levico Terme e dei paesaggi della Valsugana, magari noleggiando una bicicletta direttamente in struttura, fino all’offerta culturale di Trento e Bolzano e alle meraviglie artistiche di Verona e Venezia.

Infine, paesaggi mozzafiato, boschi di pini, larici secolari e la maestosità delle Dolomiti fanno da cornice al Club del Sole Val di Fiemme Easy Camping Village, che si trova in Val di Fiemme. La struttura dispone di diverse amenities fra cui una piscina riscaldata immersa in un suggestivo bosco, un’area solarium dove godersi il sole e l’abbraccio della natura, oltre a un’area sgambamento per i cani e la possibilità di noleggiare biciclette. Aperto sia in estate che in inverno, dispone di alloggi e piazzole per trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e delle escursioni alla scoperta del territorio. Durante la stagione invernale, la proprietà è il punto di partenza perfetto per raggiungere i vicini impianti sciistici come lo ski center Latemar Dolomites. Con oltre 50 km di discese innevate tra piste con un diverso livello di difficoltà, dove sfrecciare in libertà, è uno dei comprensori sciistici più grandi della Val di Fiemme-Obereggen.