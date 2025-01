Turismo, Comitini (B&B Hotels): "L'obiettivo è arrivare a 150 hotel in Italia, per offerta ancora più vincente"

Roma, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) - “B&B Hotels è un gruppo multinazionale presente in 17 paesi nel mondo con circa 900 hotels. In Italia siamo presenti con 78 hotel e abbiamo una proposta di ospitalità che è incentrata fondamentalmente su un posizionamento value for...

Roma, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “B&B Hotels è un gruppo multinazionale presente in 17 paesi nel mondo con circa 900 hotels. In Italia siamo presenti con 78 hotel e abbiamo una proposta di ospitalità che è incentrata fondamentalmente su un posizionamento value for money". Così Liliana Comitini, Ceo di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia, ha introdotto l’attività del Gruppo nell’ambito dell’inaugurazione del nuovo hotel a Settimo Torinese (To). "Value for money significa garantire qualità, servizio, accoglienza, comfort, sostenibilità, a un prezzo sempre accessibile. Questa è una strategia molto importante per B&B Hotels perché si rivolge ad un target di clientela diversificato: clienti business, famiglie, coppie e anche gruppi che vogliono visitare la nostra bellissima Italia e tutti i paesi dove noi siamo presenti”, ha spiegato.

“Un tema altrettanto importante per noi – ha proseguito Comitini – è la sostenibilità. Riteniamo che un turismo sostenibile sia fondamentale per aprirsi a un pubblico non solo nazionale ma anche internazionale, che cerca sempre di più esperienze autentiche, sostenibili, che gli permettano di vivere la realtà locale. Oggi siamo presenti nei nostri hotel con dei servizi che abbracciano comfort, tecnologia, design, in un concetto moderno e confortevole. Per questo di recente abbiamo lanciato un servizio di concierge che consente ai clienti di scoprire le attrazioni turistiche, i ristoranti, i musei, i punti di cultura, gli aspetti della natura che si possono scoprire nel territorio e che consentono al cliente di vivere un'esperienza autentica”.

“In Piemonte abbiamo già sette hotels, siamo presenti nell'area delle Langhe con tre strutture ad Alba, Cherasco e Cuneo e inoltre siamo presenti con quattro strutture a Torino. Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura, è una struttura con 194 camere che offre comfort, servizi, ospitalità, tecnologia a prezzi accessibili. Siamo una destinazione non solo per clienti business ma anche per tutti coloro che vogliono scoprire il Piemonte e quindi trovano in Settimo Torinese una posizione strategica sia per raggiungere il centro di Torino ma anche per scoprire questa bellissima regione”, ha sottolineato.

“Abbiamo un piano di aperture ambizioso in tutto il mondo, in Italia in particolare gestiamo già 78 hotels ai quali se ne aggiungono cinque in fase di costruzione che apriranno nei prossimi mesi. Il nostro obiettivo è arrivare entro il 2030 a 150 hotels che copriranno il territorio italiano e offriranno un'ospitalità sempre migliore, sempre più vincente, per un pubblico internazionale sempre più ampio”, ha detto.

“Per B&B Hotels la qualità e la soddisfazione del cliente sono fondamentali: per questo motivo, dall'anno scorso, abbiamo lanciato un programma di rewards che permette ai nostri clienti di ottenere una serie di benefici quando ritornano nella nostra catena", ha annunciato.

"Siamo felici di promuovere i nostri servizi non solo attraverso tutti i canali di distribuzione ma anche attraverso il nostro sito web, dove si possono scoprire tutte le novità ed entrare in contatto direttamente con noi per usufruire di tutte le proposte vantaggiose che offriamo ai nostri clienti così come ai nuovi clienti che si approcciano alla nostra catena”, ha concluso.