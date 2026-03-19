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Turismo e sviluppo: Micheli 'La Calabria ha tutto il necessario per destagionalizzazione'

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“La Calabria offre di tutto: dalle coste rinomate ai parchi montani c'è la possibilità di praticare innumerevoli attività sportive. Quindi passiamo da sport estivi a sport invernali, da vette innevate a spiagge assolate in pochissimo tempo. Così lo sport diventa un motore di crescita important...

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“La Calabria offre di tutto: dalle coste rinomate ai parchi montani c’è la possibilità di praticare innumerevoli attività sportive. Quindi passiamo da sport estivi a sport invernali, da vette innevate a spiagge assolate in pochissimo tempo. Così lo sport diventa un motore di crescita importante, uno strumento che può creare capacità economica ma anche la possibilità di promuovere benessere, inclusione e partecipazione e non far partire i nostri giovani”. Così, a margine della due giorni della Fondazione Magna Grecia “Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”, Eulalia Micheli, assessore allo Sport della Regione Calabria.

https://www.youtube.com/watch?v=x5izBzTzHxo