Tusk al vertice Ue:"Non ci sono piu russi nella stanza, che sollievo"

Nicosia, 24 apr. (askanews) – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha ironizzato durante il vertice Ue a Cipro dicendo che finalmente “non c’erano russi nella stanza”, mentre il premier ungherese Viktor Orban, vicino al Cremlino, ha disertato l’incontro dopo la sua schiacciante sconfitta elettorale. “La vittoria di Peter Magyar e degli ungheresi è qualcosa di veramente, veramente importante perché ora abbiamo una seria speranza, almeno nella parte orientale dell’Europa, Varsavia, poi Bucarest, Chisinau, ora Budapest.

Ha dimostrato che c’è un futuro per l’Europa, per la democrazia, per lo stato di diritto. E che non sei vulnerabile se vuoi combattere la corruzione e contro gente forte come Viktor Orban”, ha spiegato Tusk.Nel corso dello scambio con i giornalisti c’è stata una coincidenza che lo ha reso involontariamente comico: proprio mentre Tusk parlava dell’assenza dei russi, dietro di lui è passato in fretta il premier slovacco Robert Fico, che dopo Orban è stato il più vocale sostenitore della Russia fra gli altri capi di governo dell’Europa orientale.

Fico passando ha dato una gioviale pacca sulla spalla di Tusk e gli ha teso la mano per salutarlo – non è chiaro se avesse potuto sentire qualcosa di ciò che stava dicendo. Il premier polacco ha subito ricambiato il gesto stringendogli la mano dopodiché a sorriso con evidente imbarazzo ai croniti e qualcuno gli ha allora chiesto ironicamente, a proposito dell’assenza di russi nella sala del Consiglio europeo: “Ne è sicuro?”.

Ma Tusk ha insistito: “No no no, ma è uno scherzo…”.