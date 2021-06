Tv: 'Serie', 'Investigation', 'Documentaries' e 'Nature', da luglio i nuovi canali Sky (3)

(Adnkronos) – Ancora, ‘L’assistente di volo’, l’apprezzatissimo thriller dai risvolti da dark comedy firmato da Steve Yockey (Supernatural) per Hbo Max e tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian, disponibile dal 1 luglio. La serie, in otto episodi, è la storia di come un’intera vita possa cambiare in una sola notte.

Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, anche produttrice e attualmente sul set della seconda stagione, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo. “Non sapevo cosa stessi cercando – confessa Kaley Cuoco – ma poi leggendo una descrizione dell’’Assistente di volo’ ho voluto produrlo. Cassie mi ha colpito e ho pensato che fosse il sogno da interpretare per ogni attrice. A Roma c’è una scena che abbiamo girato prima del lockdown per un giorno intero su una vespa: abbiamo fatto il giro della città, una cosa che accade una sola volta nella vita e che non dimenticherò mai”.

‘Luminari – Il Destino nelle stelle', dal 7 luglio, infine, è un appassionante period drama ambientato in Nuova Zelanda. Siamo nel 1865, nel pieno della corsa all'oro. La giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson) si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita.

“Andrà in onda il 7 luglio, giorno del mio compleanno, compirò 30 anni – dice Eve Hewson – ‘I Luminari’ è un bellissimo libro, abbiamo lavorato per farlo diventare uno show televisivo, un viaggio in cui la protagonista incontra il destino e scopre chi è, con tanti aspetti magici e misteriosi.

Girare in Nuova Zelanda è stato bellissimo, la storia ci ha dato molte emozioni e la natura ogni settimana ci regalava vigore, per non parlare delle persone neozelandesi, che sono fantastiche”.