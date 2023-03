Ucraina: Antoniozzi (Fdi), 'Conte-Schlein cercano distrazioni massa su coppie gay e adozioni'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Conte e Schlein continuano a parlare di coppie gay e di adozioni per nascondere la divisione che si consumerà oggi in Parlamento sul sostegno all'Ucraina". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. '&...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Conte e Schlein continuano a parlare di coppie gay e di adozioni per nascondere la divisione che si consumerà oggi in Parlamento sul sostegno all'Ucraina". Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. ''Cercano distrazioni di massa – aggiunge Antoniozzi – per non fare evidenziare che oggi, in occasione del voto sulla risoluzione alla vigilia del Consiglio europeo, esprimeranno posizioni diametralmente diverse mettendo una pietra tombale su un'alleanza durata appena tre settimane".

"È presumibile che torneranno a essere uniti il 25 aprile -spiega Antoniozzi – quando magari ci sarà da fare emergere, piuttosto che una festa di liberazione a cui tutti noi siamo affezionati, il fantasma di un fascismo inesistente ma poi i due partiti massimalisti della sinistra riprenderanno a percorrere strade diverse su argomenti reali".