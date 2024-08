Un giornalista dell'agenzia di stampa Reuters risulta disperso a seguito di un attacco che ha colpito l'hotel in cui si trovava con la troupe per documentare la guerra in Ucraina

Un giornalista del team Reuters, corrispondente in Ucraina, è disperso e altri due sono stati ricoverati in ospedale dopo un attacco a un hotel nella città orientale di Kramatorsk.

Attacco a un hotel di Kramatorsk in Ucraina: disperso un giornalista

In un comunicato, l’agenzia di stampa ha affermato che l’Hotel Sapphire, dove alloggiava una troupe di sei persone, è stato colpito sabato. “Uno dei nostri colleghi è irreperibile, mentre altri due sono stati portati in ospedale per essere curati” ha dichiarato Reuters in un comunicato, aggiungendo “Altri tre colleghi sono stati rintracciati. Stiamo cercando urgentemente ulteriori informazioni, collaborando con le autorità di Kramatorsk e sostenendo i nostri colleghi e le loro famiglie“. Le autorità ucraine hanno dichiarato che si è trattato di un missile russo, ma il Cremlino non ha ancora commentato l’attacco.

Kiev punta il dito contro Mosca

Vadym Filashkin, governatore della regione di Donetsk, ha scritto su Telegram che “i russi hanno colpito Kramatorsk” e che “le vittime sono giornalisti, cittadini dell’Ucraina, degli Stati Uniti e del Regno Unito“. La Procura generale dell’Ucraina ha dichiarato di aver aperto un'”indagine preliminare” sull’attacco, avvenuto alle 22:35 ora locale di sabato 24 agosto. “Le truppe russe hanno colpito la città di Kramatorsk, probabilmente con un missile Iskander-M” si legge nella nota.

L’avanzata russa

Kramatorsk si trova a soli 20 chilometri dalle zone occupate dai russi ed è stata oggetto di attacchi regolari, con l’uccisione di civili, tra cui la celebre scrittrice ucraina Victoria Amelina. Negli ultimi mesi, l’esercito di Mosca ha fatto progressi lenti ma costanti nell’est, mentre la recente offensiva di Kiev in Russia è stata vista come un tentativo di allontanare le truppe dalla linea del fronte orientale.