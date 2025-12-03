Ucraina: Calenda, 'governo diviso? Salvini dice una cosa e ne fa un'altra'

Ucraina: Calenda, 'governo diviso? Salvini dice una cosa e ne fa un'...

Ucraina: Calenda, 'governo diviso? Salvini dice una cosa e ne fa un'...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo anno sarà un anno delicato per il governo" sul dossier Ucraina, "le Lega è filoputiniana", poi "si sa che Salvini dice una cosa e poi ne fa un'altra, quindi vedremo". Lo dice Carlo Calenda a Tg2 Post. ...