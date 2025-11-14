Home > Flash news > Ucraina: Cantalamessa (Lega), '‘infelice’ paragonare scandal...

Ucraina: Cantalamessa (Lega), '‘infelice’ paragonare scandali Zelensky a mafia'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Paragonare gli scandali di corruzione di quelli vicini a Zelensky con la mafia italiana è quantomeno ‘infelice’”. Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia, replicando alle dichiarazioni del ministro Crosetto.