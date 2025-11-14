Ucraina: Carrà (Lega), 'inopportuno accostare corruzione a mafia, serve chiarezza'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "È quantomeno inopportuno accostare lo scandalo corruzione che ha portato alle dimissioni dei ministri di Zelensky al fenomeno mafioso che ha insanguinato il nostro Paese, in cui hanno perso la vita persone oneste e perbene che della lotta alla criminalit&agra...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "È quantomeno inopportuno accostare lo scandalo corruzione che ha portato alle dimissioni dei ministri di Zelensky al fenomeno mafioso che ha insanguinato il nostro Paese, in cui hanno perso la vita persone oneste e perbene che della lotta alla criminalità organizzata ne hanno fatto una missione. È doveroso fare chiarezza e capire dove vanno a finire i soldi dei cittadini italiani, prima di impegnarli in nuove attività".

Così il deputato della Lega Anastasio Carrà, componente della commissione Difesa.