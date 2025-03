Ucraina: Conte, 'Russia una minaccia, ma non c'è chi ha assolutamente ragione e chi no'

Roma, 14 mar (Adnkronos) - "La Russia è una minaccia. Ma è difficile, io non sono nella testa di Putin, ci ho parlato molte volte, siamo stati qualche ora a parlare sugli accordi di Minsk. Ma ne ho parlato anche con Zelensky. Non c'è chi ha assolutamente ragione e chi ...

Roma, 14 mar (Adnkronos) – "La Russia è una minaccia. Ma è difficile, io non sono nella testa di Putin, ci ho parlato molte volte, siamo stati qualche ora a parlare sugli accordi di Minsk. Ma ne ho parlato anche con Zelensky. Non c'è chi ha assolutamente ragione e chi no. Putin l'ha dichiarato da sempre, il problema era l'avanzata della Nato, l'ha anche scritto in una lettera alla Nato. Ma non bisogna perdere capacità di dialogo". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Stampa estera.