Mosca, 7 nov. (Adnkronos) – La pausa nel processo di risoluzione del conflitto ucraino è dovuta alla riluttanza di Kiev a perseguire una soluzione politica e diplomatica, nonché alle provocazioni degli europei. Questa la risposta del portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov alla richiesta dei giornalisti di commentare la dichiarazione dell'inviato speciale statunitense Steven Witkoff, secondo cui la soluzione del conflitto è complicata dalla sfiducia tra le parti.

"Il principale ostacolo al processo è la pausa causata dalla riluttanza della parte ucraina a perseguire una soluzione politica e diplomatica e dalle provocazioni degli europei affinché il regime di Kiev continui le ostilità", ha osservato Peskov, aggiungendo che i combattimenti peggiorano ogni giorno di più la posizione della parte ucraina.

Inoltre, il rappresentante del Cremlino ha sottolineato che al momento non esiste fiducia tra Russia e Ucraina. "Certo, non ha assolutamente senso parlare di fiducia reciproca in questo momento. Non si tratta di una carenza di fiducia, ma di un'assenza", ha spiegato il portavoce del Cremlino.