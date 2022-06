Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Di fronte alle atrocità che sta commettendo Putin non potevamo mostrare incertezze, dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare nella storia. Nei giorni scorsi si è acceso un dibattito proprio sul voto di questa mozione. Un dibattito nato dall'esigenza di fare chiarezza su alcune dichiarazioni di dirigenti M5S.

Putin ancora in questi minuti sta continuando a bombardare. Non possiamo permetterci ambiguità". Così Luigi Di Maio in conferenza stampa.