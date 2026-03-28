Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi. Mosca colpisce Odessa

Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi...

Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi...

(Adnkronos) - Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. Nella giornata di oggi, droni di Kiev hanno colpito nella notte una raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl, nella Russia centrale. Lo riporta il canale di notizie Telegram Exilenova Plus, secondo cui è stata colpita la ra...

(Adnkronos) – Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. Nella giornata di oggi, droni di Kiev hanno colpito nella notte una raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl, nella Russia centrale. Lo riporta il canale di notizie Telegram Exilenova Plus, secondo cui è stata colpita la raffineria Slavneft-Yanos, una delle cinque più grandi della Russia, in grado di produrre oltre 15 milioni di tonnellate all’anno. La città di Yaroslavl si trova a circa 700 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e a circa 230 chilometri a nord-est di Mosca.

Un missile Flamingo ucraino ha quindi colpito l’impianto di produzione di esplosivi JSC Promsintez nella regione russa di Samara, riportano sempre canali di informazione russi su Telegram. L’impianto di produzione si trova nella città di Chapaevsk, nell’ovest della Federazione Russa. Una foto pubblicata sui social media da canali Telegram russi mostrerebbe presumibilmente il missile FP-5 Flamingo in avvicinamento all’impianto.

Prodotto in Ucraina, il missile Flamingo è stato utilizzato da Kiev solo in poche occasioni da quando è stato presentato per la prima volta la scorsa estate, e il suo utilizzo, secondo quanto riportato, è aumentato a partire da novembre 2025. Con una testata da 1.000 chilogrammi e una gittata dichiarata di 3.000 chilometri, il Flamingo promette di potenziare drasticamente la capacità di attacco a lungo raggio del paese.

Le forze russe hanno intanto lanciato nella notte un attacco con droni contro la città di Odessa, ferendo almeno 10 persone, tra cui un bambino, e colpendo infrastrutture civili. Il governatore dell’oblast, Serhiy Lysak, ha dichiarato che un drone ha colpito il tetto di un ospedale di maternità, nonché di tre “istituti scolastici”, nel distretto di Prymorskyi della città. Anche un condominio è stato colpito. Dei dieci feriti, almeno due versano in gravi condizioni, ha dichiarato Lysak. Non si sono registrate vittime presso il reparto di maternità, poiché il personale e i pazienti sono stati evacuati in un rifugio sotterraneo.

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