Ucraina: droni ucraini colpiscono impianto militare russo a Murom

Kiev, 30 apr. (Adnkronos) - Droni ucraini hanno colpito nella notte uno stabilimento militare di Murom, nell'oblast' di Vladimir, in Russia, danneggiando due edifici e innescando un incendio. Lo ha riferito al Kyiv Independent una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu). Secondo la r...

Kiev, 30 apr. (Adnkronos) – Droni ucraini hanno colpito nella notte uno stabilimento militare di Murom, nell'oblast' di Vladimir, in Russia, danneggiando due edifici e innescando un incendio. Lo ha riferito al Kyiv Independent una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu). Secondo la rivista russa 'National Defense', la struttura, nota come la "fabbrica di polvere da sparo" della città, produce componenti di accensione per le munizioni utilizzate dalle Forze armate russe, dal ministero dell'Interno e dal Servizio di sicurezza federale.

"Ci sono state cinque esplosioni nella struttura", ha detto la fonte dell'Sbu. "Due edifici sono stati danneggiati ed è scoppiato un incendio".