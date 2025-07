Ucraina: ex generale, 'guerra potrebbe durare fino al 2034'

Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - La guerra della Russia contro l'Ucraina potrebbe durare fino al 2034. Questo l'allarme lanciato dall'ex comandante in capo dell'Ucraina e attuale ambasciatore nel Regno Unito, Valeri Zaluzhnyi, che in un'intervista a lb.ua ha spiegato che, "s...

Kiev, 25 lug. (Adnkronos) – La guerra della Russia contro l'Ucraina potrebbe durare fino al 2034. Questo l'allarme lanciato dall'ex comandante in capo dell'Ucraina e attuale ambasciatore nel Regno Unito, Valeri Zaluzhnyi, che in un'intervista a lb.ua ha spiegato che, "se proviamo a stabilire un cessate il fuoco senza rafforzare le nostre difese future, la guerra si trascinerà per molti altri anni.

È iniziata nel 2014 e, se Dio vuole, finirà nel 2034".

Secondo Zaluzhnyi, nel 2024 l'Ucraina è entrata in una nuova fase, radicalmente diversa, della sua guerra con la Russia. Ha descritto un cambiamento nelle tattiche di battaglia della Russia, sottolineando che il Cremlino ha abbandonato gli attacchi diretti in favore di una guerra di logoramento che prende di mira sia i militari che i civili ucraini. "Al momento, la linea del fronte esiste principalmente per uccidere", ha detto Zaluzhnyi . "Nel 2022, i carri armati erano in testa, e il personale li seguiva… Ora, carri armati e soldati si sono scambiati di posto". Secondo l'ex generale, Kiev deve rivedere la sua strategia di difesa e l'approccio alla mobilitazione, per impedire alla Russia di sfruttare le vulnerabilità demografiche ed economiche dell'Ucraina.