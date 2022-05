Ucraina: ferrovie statali, biglietti gratis a mamme russe per ritirare corpi dei loro figli**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Ukrzaliznytsia, le ferrovie statali ucraine, sono pronte a fornire biglietti gratuiti alle madri dei soldati russi in modo che possano ritirare i corpi dei loro figli dall'Ucraina. Lo riferisce il canale di news ucraino Nivekta, che riporta le parole del capo del consiglio di amminiztrazione di Uz Alexander Kamyshin in un'intervista a 'Medusa'.

"In diverse regioni dell'Ucraina, 270 corpi di soldati morti sono immagazzinati in celle refrigerate", ha affermato.

"Siamo pronti a regalare biglietti gratuiti a quelle madri russe che vengono a raccogliere i corpi dei loro figli. Faremo tutto gratuitamente: consegneremo, porteremo via, regaliamo. Non abbiamo bisogno di qualcun altro", ha detto Alexander Kamyshin. Secondo lui, l'Ucraina attende solo gli appelli delle autorità russe o delle madri delle vittime per consegnare i loro corpi.

Tuttavia, tali richieste non sono mai state ricevute.