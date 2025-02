Ucraina: Fontana, 'solidarietà a Mattarella, sue parole per pace e democrazia'

Ucraina: Fontana, 'solidarietà a Mattarella, sue parole per pace ...

Ucraina: Fontana, 'solidarietà a Mattarella, sue parole per pace ...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le cui parole riflettono un forte impegno per la pace e per i principi di libertà e democrazia". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, do...