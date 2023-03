Ucraina: Fratoianni, 'militari addestrati in Italia? Non dovevamo arrivare questo punto'

Ucraina: Fratoianni, 'militari addestrati in Italia? Non dovevamo arriva...

Ucraina: Fratoianni, 'militari addestrati in Italia? Non dovevamo arriva...

Ucraina: Fratoianni, 'militari addestrati in Italia? Non dovevamo arriva...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Soldati ucraini che si addestrano in Italia? Una volta che il governo italiano fornisce tecnologie belliche avanzate, non mi stupisco che poi i militari di Kiev arrivino in Italia ad addestrarsi. Il problema è che a questo punto non ci dovevamo arrivare"...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Soldati ucraini che si addestrano in Italia? Una volta che il governo italiano fornisce tecnologie belliche avanzate, non mi stupisco che poi i militari di Kiev arrivino in Italia ad addestrarsi. Il problema è che a questo punto non ci dovevamo arrivare". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, in merito all’inchiesta pubblicata nei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano.

"Questa vicenda dimostra – prosegue il leader di SI – come la strada dell’escalation militare si autolimenti. Da parte dell’Italia c’è un coinvolgimento di fatto nel conflitto. Mi sembra evidente – conclude Fratoianni – che in assenza di qualunque iniziativa diplomatica si porta avanti solo la strada delle armi. Ci era stato detto ormai mesi fa che gli aiuti militari servivano per trattare la pace in una condizione di equilibrio, ma questo equilibrio quando verrà raggiunto?".