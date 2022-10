Ucraina: Grossi (Aiea), 'preoccupante ripetuta perdita energia Zaporizhzhya'

Zaporizhzhya, 12 ott. (Adnkronos) – "Il nostro team della centrale nucleare di Zaporizhzhya mi ha informato questa mattina che l'impianto ha perso tutta la sua energia esterna per la seconda volta in cinque giorni. I suoi generatori diesel di riserva stanno ora fornendo elettricità per le sue funzioni di sicurezza e protezione nucleare.

Questa ripetuta perdita di energia fuori sede della centrale nucleare è profondamente preoccupante e sottolinea l'urgente necessità di una zona di sicurezza nucleare e di protezione intorno al sito". Lo ha scritto su Twitter il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi.