Ucraina: Kallas, 'Russia non è pronta per la pace ma si prepara ulteriormente per guerra'**

Copenaghen, 30 ago. (Adnkronos) – "La Ue sostiene gli sforzi per la pace in Ucraina, ma è chiaro che la Russia non è pronta per la pace ma si prepara ulteriormente per la guerra". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Kaja Kallas, durante la conferenza stampa conclusiva dopo il Consiglio degli Esteri informale della Ue a Copenaghen.

"I ministri – ha aggiunto la Kallas – hanno discusso di aumentare la pressione su Mosca per negoziare con l'Ucraina. Abbiamo parlato inoltre dei rischi finanziari per l'utilizzzo degli asset russi congelati per Kiev, e le autorità comunitarie confidano di essere in grado di attenuarne le conseguenze. E' impensabile che la Russia riutilizzi questi beni finché non risarcirà i danni causati all'Ucraina".